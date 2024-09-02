Kamçibek Tashiev, General rütbesine yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kamçibek Tashiev, General rütbesine yükseldi

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçibek Taşiyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından "Albay General" rütbesine yükseltildi.

Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet ödüllerinin takdimi için Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla görkemli bir tören düzenlendi Devlet başkanı, Kırgızistan halkının bayramını tebrik ederek, ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı, bilimden kültüre, spordan kamu hizmetine kadar çeşitli alanlardaki başarılarına dikkat çekerek seçkin vatandaşlara ödüllerini takdim etti.

Japarov, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçibek Taşiyev'i Albay General rütbesine layık görüldüğü için tebrik ederek, Cumhuriyetin güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkıyı şükranla andı.

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