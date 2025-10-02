Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 aracı biçti geçti: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Malatya’da freni patlayan mıcır yüklü bir kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. 15 araca çarpan kamyon sonunda devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar derin bir nefes aldı. Kazada araçlar hurdaya döndü. 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

aa-20251002-39285374-39285367-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285368-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285369-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285370-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285371-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285372-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

aa-20251002-39285374-39285373-malatyada-freni-arizalanan-kamyon-15-araca-carpti-3-kisi-yaralandi.jpg

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 aracı biçti geçti: Yaralılar var

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 aracı biçti geçti: Yaralılar var

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 aracı biçti geçti: Yaralılar var

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 aracı biçti geçti: Yaralılar var

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı