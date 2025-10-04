Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, korkunç bir kaza meydana geldi. Bir kamyonun şoförü, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı yoldan çıkardı. Kamyon önce bir konteynere çarptı, ardından savrularak alt yola yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YIM 69 plakalı kamyonla ilerleyen şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yoldan çıkıp konteynere çarptı. Ardından da savrularak alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Kamyon savrulup alt yola uçtu! Sarıyer’de korkunç kaza

Son Haberler
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu