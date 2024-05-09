Kamyonet iki otomobile çarptı. 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Kamyonet iki otomobile çarptı. 1 yaralı
Kartal’da kontrolden çıkan kamyonet, iki otomobile çarptı. Kamyonetin çarptığı sürücü kursu aracındaki bir kişi yaralandı.

Çavuşoğlu Mahallesi, Spor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana gelen olayda, İddiaya göre; cadde üzerinde Kartal yönüne doğru seyir halinde ilerleyen 34 DTK 18 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araca, ardından 34 RY 8470 plakalı sürücü kursuna ait otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, orta refüje çıkarak zor durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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CADDE BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Sağlık ekipleri tarafından kazaya karışan sürücü kursu eğitim aracında yaralanan Z.D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Hasar gören araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilgili çalışma başlattı.

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