Kamyonetin kasası alev aldı. Vatandaşlar söndürmek için seferber oldu

Olay, saat 11.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki karton yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Bir kişi ise, tehlikeye rağmen kamyonun kasasına çıkarak, yanan kartonları yola attı; yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan kamyonette maddi hasar meydana geldi.