Kamyonetin kasası alev aldı. Vatandaşlar söndürmek için seferber oldu

İstanbul'da park halindeki kamyonetin kasasında bulunan kartonlar alev aldı. Bu sırada kamyonetin kasasına çıkan bir kişi kartonları yola atarak yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. Kamyonet kasasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Kamyonetin kasası alev aldı. Vatandaşlar söndürmek için seferber oldu

Olay, saat 11.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki karton yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Bir kişi ise, tehlikeye rağmen kamyonun kasasına çıkarak, yanan kartonları yola attı; yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

sultangazide-kamyonet-kasasindaki-yangin-kamerada-yenicag1.jpg

sultangazide-kamyonet-kasasindaki-yangin-kamerada-yenicag.jpg

sultangazide-kamyonet-kasasindaki-yangin-kamerada-yenicag2.jpg

sultangazide-kamyonet-kasasindaki-yangin-kamerada-yenicag3.jpg

Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Sahte diplomalı Suriyeliler
Sahte diplomalı Suriyeliler
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Son Haberler
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı Güncel
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Tahıl Anlaşması için kader günü Güncel
Tahıl Anlaşması için kader günü
Leblebi gibi asist yapan adam Tadic Fenerbahçe'de Spor
Leblebi gibi asist yapan adam Tadic Fenerbahçe'de
Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı Kültür Sanat
Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı
Fenerbahçe Rusya'dan dönüyor Spor
Fenerbahçe Rusya'dan dönüyor
Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü Ekonomi
Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü
AKP yeni anayasayı başka bahara bıraktı. Kulislerden sızdı Siyaset
AKP yeni anayasayı başka bahara bıraktı. Kulislerden sızdı