Kamyonun altında kalan kadın can verdi

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından biri hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Kamyonun altında kalan kadın can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, trafik nedeniyle duran araçların arasından karşıya geçmeye çalışan Sevim Şenkal ve arkadaşı Hanife Memiş, trafiğin akmasıyla birlikte hareket eden 34 FCT 890 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Hanife Memiş hafriyat kamyonunun hareket etmesi sonucunda yaralanıp koşmaya başlarken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken arkadaşı Sevim Şenkal’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü. Kadınların o esnada hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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