Van’ın İpekyol ilçesinde otel sahibi baba ve oğlunu öldürenlerden Avukat Bayram Kaval insan hakları savunucusu çıktı.

Olay, iki gün önce saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Gelen hesap nedeniyle Bayram Kaval ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Bayram Kaval ve ağabeyi Serdal Kaval otele geldi. Otelin önünde tartışma kavgaya dönüştü. Kaval kardeşler, otel sahibi baba ve oğlunu silahla vurdu.

Olayın görüntüleri herkesi şok etti. Baba ve oğlunu silahla vurduktan sonra tekrar gidip üzerlerine ateş ettiler. Daha sonra olay yerine gelen polise teslim oldular.

İNSAN HAKLARI SAVUNCUSU ÇIKTI

Cinayeti işleyenlerden Bayram Kaval Van’da avukatlık yapıyordu. İnsan hakları savunucusu olarak kendisini tanıtan Bayram Kaval’ın bu konuda birçok açıklaması bulunuyor. 2021 yılında 770 avukatın imzaladığı “Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüşsün” imza kampanyasını da imzalamıştı.

2015 yılında da cezaevlerindeki “işkence” ve “insanlık dışı uygulama” iddiaları için kurulan heyetin içinde yer almıştı.

Bayram Kaval 2018 yılındaki Nevruz kutlamalarında da tertip komitesi içinde yer aldı.





