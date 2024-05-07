Kan donduran cinayette 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Kan donduran cinayette 3 tutuklama
Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde 5 Mayıs’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

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Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil’e (48) ait olduğu tespit edildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili değerlendirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne gönderildi.

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Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklanırken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil’in kayıp başını arama çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiği öne sürüldü.

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