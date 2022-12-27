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Bu kan grubuna ait olanlar yandı. Riski yüzde 51 daha fazla

Kan grubu A, B ve AB olan kişiler, 0 kan grubundan daha fazla kalp krizi veya kalp yetmezliği riski altında. İşte kan gruplarının riskleri...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:47
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Kan grubu hastalık riskini açıklıyor. Bu kan grubuna ait olanlar yandı. Kalp krizi riski yüksek

Bu kan grubuna ait olanlar yandı. Riski yüzde 51 daha fazla
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Kalp hastalıkları riskleri üzerine yapılan araştırmalarda bazı kan gruplarının kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha fazla olduğu tespit edildi.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, oluşan risk artışı o kadar büyük değil. A ve B kan gruplarında yüzde 8 kalp krizi, yüzde 10 kalp yetmezliği riski vardı.

RİSKİ YÜZDE 51 DAHA FAZLA

Araştırmaya göre, A ve B kan gruplarına sahip kişilerde derin ven trombozu gelişme riski yüzde 51 daha fazla. Ayrıca, kalp yetmezliği riskini artırabilecek ciddi bir kan pıhtılaşma bozukluğu olan pulmoner emboli geliştirme riskleri de yüzde 47 daha yüksekti.

Dr. Douglas Guggenheim, A, B veya AB kan grupları için artan riskin vücutta meydana gelen iltihaplanma ile ilişkili olduğunu değerlendirdi. Bu kan gruplarındaki proteinler, damarlarda ve atardamarlarda daha fazla tıkanıklığı teşvik ederek kan pıhtılaşması ve kalp hastalığı riskini artırmada rol oynayabilir .

DAHA FAZLA KAN KAYBEDİYOR

Kan grubu 0 olan kişilerin kalp hastalığı ve kan pıhtılaşması riski daha düşük olsa da, diğer sağlık sorunları için daha fazla risk altındadırlar. Araştırmalara göre, kan grubu 0 olan kadınlar kanama bozuklukları açısından daha fazla risk altındadır. Critical Care'de yapılan farklı bir çalışma, kan grubu 0 olanların, travmatik bir yaralanmanın ardından daha fazla kan kaybı nedeniyle daha kötü koşullara sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.

BİLİŞSEL RİSK

Öte yandan, kan grubu AB olanlar, kan grubu 0 olanlar ile karşılaştırıldığında daha fazla bilişsel bozulma riski altındadır. Ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklar, hatırlama, odaklanma ve karar verme güçlüğüdür.

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