Kanada'da olaylı yarış Verstappen'in. Ferrari'de büyük şok

Dünyanın en önemli motor spor organizasyonu Formula 1'de 9. yarış Kanada'da koşuldu. Montreal kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris ikinci sırayı alırken, podyumun son basamağında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton vardı. Zorlu yarışa yağmur damga vurdu. 25. turda Logan Sargeant aracın kontrolünü kaybederek güvenlik aracının girmesine neden oldu. 54. turda ise Carlos Sainz ile yaşadığı temas sonrasında bariyerlere çarpan Alex Albon yarışa devam edemedi. Bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Yarışın bitimine 14 tur kala 5 isim yarışa devam edemedi. Ferrari'nin sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Williams sürücüleri Alex Albon ve Logan Sargeant ve Red Bull sürücüsü Sergio Perez yarış dışı kaldı.