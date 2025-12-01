Uşak Ünalan Mahallesinde bulunan 3. Nisan Sokak’a kanalizasyonda ki tıkanıklığı açmak için giden ekipler hayatının şokunu yaşadı.

KANALİZASYON İÇİNDEN CENİN ÇIKTI

Bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma yaptıkları sırada kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark etti. İşçiler yaşanan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.