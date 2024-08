Kansızlığı bu besinlerle yok edin

Kırmızı Et ve Tavuk: Dr. Yılmaz, “Sığır eti ve tavuk gibi kırmızı etler, hem demir açısından zengindir hem de vücut tarafından daha kolay emilir. Haftada birkaç kez bu etleri tüketmek, demir seviyelerini artırabilir” açıklamasında bulundu.

Balık ve Deniz Ürünleri: Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı**, balık ve deniz ürünlerinin demir içeriğini vurguluyor. “Somon, ton balığı ve karides gibi deniz ürünleri, kansızlıkla mücadelede etkili olabilir. Bu tür besinler hem demir hem de diğer önemli mineraller açısından zengindir” dedi.

Kuru Baklagiller: Dr. Elif Arslan, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, kuru baklagillerin demir içeriğini belirtiyor. “Nohut, mercimek ve fasulye gibi kuru baklagiller, demir bakımından zengindir ve vejetaryenler için iyi bir alternatif sunar” dedi.

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler: Dr. Yılmaz, “Ispanak, pazı ve kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, demir içerir. Ayrıca, C vitamini açısından zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde demirin emilimi artar” değerlendirmesinde bulundu.

Tam Tahıllar ve Kuruyemişler: Prof. Dr. Korkmaz, tam tahıllar ve kuruyemişlerin de demir açısından faydalı olduğunu belirtiyor. “Yulaf, kinoa ve badem gibi besinler, demir içeriği sayesinde kansızlıkla mücadelede yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu

C Vitamini ve Demir Emilimi: C vitamini, demirin vücut tarafından emilimini artırmada önemli bir rol oynar. **Dr. Zeynep Arslan, Beslenme Uzmanı**, “Demir açısından zengin besinlerin yanında C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketmek, demirin emilimini artırır. Portakal, kivi ve çilek gibi meyveler bu konuda etkili olabilir” dedi.

Kansızlık Belirtileri ve Önlemler: Kansızlık belirtileri arasında halsizlik, soluk cilt, baş ağrısı ve nefes darlığı bulunabilir. Dr. Yılmaz, “Kansızlık belirtileri görüldüğünde bir sağlık profesyoneline danışmak ve gerekli testlerin yapılması önemlidir. Beslenme düzenlemesi ve gerekirse demir takviyeleri, tedavi sürecinin bir parçası olabilir” ifadelerini kullandı

Sonuç olarak, kansızlığı önlemek ve tedavi etmek için demir açısından zengin besinlerin tüketilmesi, dengeli bir diyetin parçası olmalıdır. Uzman doktorlardan alınan tavsiyeler doğrultusunda beslenme düzeni oluşturmak, kansızlığın yönetiminde önemli bir adımdır.