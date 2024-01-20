Kapsül beklenenden daha erken kenetlenecek. Türkiye’nin ilk astronotu uzayda

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sürüyor.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı.

Dragon kapsülünün bugün Türkiye saati ile 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu.

NTV'nin aktardığına göre, Axiom'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu.

Kenetlenmenin tahmini olarak saat 12:19'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Astronotlar için saat 14:30'da karşılama töreni düzenlenecek.

Saat 10:30'dan itibaren Axiom’un sosyal medya hesaplarından özel yayın başlayacak.