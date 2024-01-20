Kapsül beklenenden daha erken kenetlenecek. Türkiye’nin ilk astronotu uzayda

Kaynak: Haber Merkezi
Kapsül beklenenden daha erken kenetlenecek. Türkiye’nin ilk astronotu uzayda
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Dragon kapsülü, istasyona beklenenden daha erken kenetlenecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sürüyor.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı.

Dragon kapsülünün bugün Türkiye saati ile 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu.

NTV'nin aktardığına göre, Axiom'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu.

Kenetlenmenin tahmini olarak saat 12:19'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Astronotlar için saat 14:30'da karşılama töreni düzenlenecek.

Saat 10:30'dan itibaren Axiom’un sosyal medya hesaplarından özel yayın başlayacak.

Son Haberler
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı Yaşam
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi Yaşam
Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi
Bodrum'da feci kaza: Motosikletli genç kız hayatını kaybetti Yaşam
Bodrum'da feci kaza: Motosikletli genç kız hayatını kaybetti
Son dakika... Sivas'ta deprem Yaşam
Son dakika... Sivas'ta deprem
Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete’de yayımlandı
Kaymakam, hutbe okumasını beğenmediği imamı mikrofonla darbetti. Valilik soruşturma başlattı Gündem
Kaymakam, hutbe okumasını beğenmediği imamı mikrofonla darbetti. Valilik soruşturma başlattı