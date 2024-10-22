Kar 60 santimetre oldu araçlar yolda kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar 60 santimetre oldu araçlar yolda kaldı

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde ve yaylalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, yolda kalan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Ordu’nun sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler ve yaylalarda ise kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının sıklıkla devam ettiği Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası gece yarısından sonra bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

aw313367-01.jpg

Aybastı, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Kumru, Kabadüz, Kabataş gibi ilçelerin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazırlıklı bekliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

26 bin 378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesi, 560 personel ile göreve hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan ambulans ve sivil araçlara da yardımcı oldu.

Son Haberler
Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu
Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu
Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?
Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?
Bir dizi daha final kararı aldı! İzleyiciler çok üzülecek
Bir dizi daha final kararı aldı! İzleyiciler çok üzülecek
Öcalan çağrısı yaptı, MHP'de deprem yaşandı! İstifalar art arda geldi
Öcalan çağrısı yaptı, MHP'de deprem yaşandı! İstifalar art arda geldi
Beyaz altın hasadı başladı! 58 binden fazla ton bekleniyor
Beyaz altın hasadı başladı! 58 binden fazla ton bekleniyor