Kar 60 santimetre oldu araçlar yolda kaldı

Ordu’nun sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler ve yaylalarda ise kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının sıklıkla devam ettiği Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası gece yarısından sonra bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Aybastı, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Kumru, Kabadüz, Kabataş gibi ilçelerin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazırlıklı bekliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

26 bin 378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesi, 560 personel ile göreve hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan ambulans ve sivil araçlara da yardımcı oldu.