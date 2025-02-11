Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? İstanbul Valiliği bu ilçeleri uyardı

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Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? İstanbul Valiliği bu ilçeleri uyardı

İstanbul Valiliği il genelinde akşam saatlerden, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar kar yağışının etkili olacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ederek Çarşamba günü kenti terk edecek.

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İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile bugün ve yarın etkili olması beklenen kar ve karla karışık yağmura karşı vatandaşları uyardı.

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Valilik yaptığı uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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