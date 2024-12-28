Kar İstanbul'un sınırına dayandı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerindeki Ganos Dağları, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar kar keyfi yaşamak için bölgeye gitti. İstanbul sınırına kadar dayanan kar, havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Ganos Dağları ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, civar köyleri ve dağın etekleri adeta beyaz bir tabloyu andırıyordu.

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Kar haberinin duyulmasıyla birlikte Tekirdağ ve çevresinden bazı vatandaşlar Ganos Dağları'na geldi. Fotoğraf çekmek ve karın tadını çıkarmak isteyenler, huzurlu anlar yaşadı. Havadan çekilen görüntülerde, karla kaplı ağaçlar ve geniş alanlar göz kamaştırıcı bir güzellik sundu.

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Karlı bölgelere gezmeye giden Ferit Albay, Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen bu kadar etkili bir yağış beklemediğini söyledi. Elbay, "Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadar tahmin etmiyordum. Ganos Dağları'na kar yağdığını duyduk, buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de karda eğleniyoruz, çok güzel oldu. Uzun zamandır böyle güzel bir kar yağmamıştı" ifadelerini kullandı.

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Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlara ise araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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