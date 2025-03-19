Kar kazayı getirdi! Kamyon devrildi

Kaynak: İHA
Kar kazayı getirdi! Kamyon devrildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü kontrolden çıktı. Kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolu 109. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa P. idaresindeki 42 AEG 763 plakalı kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Mustafa P. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına CHP'li Salıcı'dan sert tepki
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına CHP'li Salıcı'dan sert tepki
Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi
Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi
Tuşba Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi
Tuşba Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi
Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi Ekrem İmamoğlu açıklaması
Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi Ekrem İmamoğlu açıklaması