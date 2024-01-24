Kar yağışı şiddetlendi. 13 uçuş iptal edildi

Japonya’da etkili olan aşırı kar yağışı sebebi ile ülkedeki 13 uçuş iptal edilirken Osaka ve Nagoya eyaletlerini birbirine bağlayan Meishin Otoyolu'nda 5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibarıyla başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Osaka ve Nagoya eyaletlerini birbirine bağlayan Meishin Otoyolu'nda binlerce araç mahsur kalırken, 5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

13 UÇUŞ İPTAL

Şiddetli kar yağışı havayolu ve demiryolu ulaşımında da engellemelere neden oldu. Hokkaido eyaletindeki Wakkanai Havaalanı ile Toyama eyaletindeki Toyama Havaalanı arasında planlanan 13 uçuşun iptal edildiği yetkililer tarafından açıklandı.

YARINA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeyi tamamen etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yarın da kar yağışına neden olacağı uyarısında bulundu.

Birden bastıran kar yağışlarının Fukui ve Shiga eyaletlerinde büyük çaplı trafik sıkışıklıklarına neden olabileceği belirtilirken, Perşembe sabahına kadar beklenen kar kalınlığının 24 saatlik süre zarfında Niigata eyaletinde 90 santimetreye, Kinki bölgesinde 80 santimetreye Hokuriku, Tohoku, Tokai ve Chugoku bölgelerinde 70 santimetreye ulaşabileceği yetkililer tarafından kaydedildi.