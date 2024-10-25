Kara Elmas'ın hasadı başladı

Kaynak: İHA
Kara Elmas'ın hasadı başladı

Kütahya Simav'da coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki köylerde, coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandığı bildirildi.

Bin 770 rakımlı Simav dağının kuzey yamaçlarında yer alan köylerde yetişen halkın en önemli geçim kaynaklarının başında gelen kestane üretiminde hasat sezonu başladı.

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Kendine has rengi, aroması, iriliği ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri bulunan vatandaşların Kara Elmas adını taktığı Simav Kestanesi, yağış ve iklim şartlarına göre yıllık ortalama bin 500 ton dolaylarında üretiliyor.

Köylüler tarafından sırıklarla ağaçlardan silkelenen kestaneler yerden toplanıp çuvallara dolduruluyor. Daha sonra kabuğundan ayrılıp satışa hazır hale getiriliyor.

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Simav kestanesinin ormanda doğal ortamda yetiştirildiği için kendine has rengi, aroması ve iriliğiyle piyasada çok tercih edildiğini söyleyen Demirciköy'lü üretici A. Osman Sonkaya, "Beldemizde 10-15 gün süren hasat sonunda elde ettiğimiz kestaneyi Bursa'dan gelen alıcılara satıyoruz. Bu yıl kestanenin kilosunun yaklaşık 150-200 lira arasında olmasını bekliyoruz" dedi.

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