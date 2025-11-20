

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonlarına devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında özellikle Kapalıçarşı’da yer alan birçok döviz bürosundaki paraya el konularak adli emanete alındı.



Operasyonlarda şüphelilere ait el konulan döviz, TL ve altınların soruşturma sonucu bir mağduriyet yaşanmaması için Başsavcılık adına açılan banka hesaplarına konuluyor. Bunun başlıca nedeni soruşturma sonucu aklanan kişi el konulan parasının faiziyle iade edilmesi için dava açıyor. Burada bir kamu zararı oluşmaması için savcılık el konulan para ve altını bankaya yatırıyor.



Bu duruma bir örnek 23 Ekim’de Taç Döviz’e yönelik operasyonda yaşandı. Bu döviz bürosuna yönelik operasyonda savcılık firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiğini açıklamıştı.