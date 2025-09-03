Karabük'te yangın sonucu ormanlar kül oldu!

Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Eflani Saraycık köyü ile Safranbolu Harmancık köyleri arasındaki ormanlık alanda 31 Ağustos Pazar günü saat 14.27'de ve merkez Kahyalar köyü Aladağ mevkisinde dün saat 15.26'da çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın büyük oranda kontrol altına alındığını duyurduğu yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bu arada, yangında zarar gören alanlar havadan dronla görüntülendi.

ONLARCA ARAÇ, YÜZLERCE PERSONEL

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Eflani Saraycık köyü ile Safranbolu Harmancık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına 1 uçak, 6 helikopter, 180 araç ve 637 personelle, merkez Kahyalar köyü Aladağ mevkisindeki yangına ise 5 helikopter, 149 araç ve 495 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Yangınların büyük oranda kontrol altına alındığı, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sahada canla başla çalışan kahraman personelimize ve destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.