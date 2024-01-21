Karacabey Ovası sular altında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle taşan derenin suları, yüzlerce dönüm ekili tarım arazisinde su baskınlarına neden oldu.

Karacabey Ovası'ndaki lahana, pırasa, karnabahar ve soğan ekili arazilerde su baskını oluştu.

Oluşan suyun 3 ayrı hattan tekrardan derelere tahliye edilmesine başlandı.

Karacabey Belediyesine ait iş makineleri ise tarım arazileriyle dere arasında set görevi gören yolu kazarak açtı ve tarım arazilerinde biriken suyu bu açılan kanallardan dere yatağına sevk etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tespiti yapılacağı bildirildi.