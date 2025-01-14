Karaciğer dostu üç besin ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Enginar, özellikle karaciğerin detoksifikasyonuna katkı sağlayan ve karaciğer sağlığını iyileştiren besinler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olmasıyla dikkat çekti.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. John Hopkins, enginarın karaciğer üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti:

"Enginar, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olan silimarin adlı bileşiği içerir. Silimarin, karaciğer hücrelerini onarır ve karaciğerin yağlanmasını engeller."

Araştırmalar, enginarın karaciğer sağlığını iyileştiren antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve karaciğerin serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olduğunu göstermekte.

2017 yılında yapılan bir çalışmada, enginarın karaciğer enzimlerini düzenleyerek karaciğerin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağladığı bulundu. Ayrıca, enginarın kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğu ve karaciğerin yağlanmasını engellediği de bilimsel olarak kanıtlandı.

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Beslenme uzmanı Dr. Linda Adams, enginarın karaciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti:

"Enginar, ayrıca sindirim sistemini destekler ve safra üretimini artırarak karaciğerin toksinleri daha etkili bir şekilde atmasına yardımcı olur."

Devetabanı, halk arasında "karaciğer bitkisi" olarak bilinir ve geleneksel tıpta karaciğer sağlığını desteklemek için yaygın olarak kullanılır.

Devetabanı, özellikle karaciğerin temizlenmesinde ve toksinlerden arındırılmasında etkili bir bitki.

Bitki tedavisi uzmanı Dr. Richard Collins, deve tabanının karaciğer üzerinde nasıl çalıştığını açıklıyor:

"Devetabanı, karaciğerin hücresel düzeyde onarımını destekler ve karaciğerin daha verimli çalışmasını sağlar. İçeriğindeki flavonoidler, antioksidanlar ve faydalı bileşikler sayesinde karaciğerin detoksifikasyonunu hızlandırır."

Birçok bilimsel çalışma, deve tabanının karaciğerin sağlıklı işleyişine katkıda bulunduğunu ve karaciğerin zararlı maddelerden arındırılmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

2016 yılında yapılan bir çalışmada, deve tabanının karaciğerin iltihaplanmasını azalttığı ve karaciğer hücrelerinin hasarını onardığı bulundu.

Devetabanı, aynı zamanda sindirim sistemini destekler ve karaciğerin safra üretmesini teşvik eder. Bu, karaciğerin yağların sindirilmesine yardımcı olmasına olanak tanır.

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Doğal sağlık uzmanı Dr. Susan Taylor, "Devetabanı, karaciğerin sağlıklı işlevini destekleyen güçlü bir bitkisel takviyedir. Ancak, bu bitkiyi kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir" dedi.

Kahve, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biridir, ancak son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kahvenin karaciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de gözler önüne serdi.

Hepatoloji uzmanı Prof. Dr. Mark Johnson, "Kahve, karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Düzenli kahve tüketimi, karaciğerin siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar" dedi.

Birçok araştırma, kahvenin karaciğer hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu.

2017 yılında yapılan bir çalışmada, günde 2-3 fincan kahve içmenin karaciğer hastalıkları riskini %38 oranında azalttığı bulundu.

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Kahve, karaciğerin sağlıklı enzim seviyelerini korur ve karaciğerin yağlanmasını önledi.

Kahve, ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve vücudun serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olur.

Beslenme uzmanı Dr. Emily Harris, "Kahve, karaciğerin hücresel düzeyde hasar görmesini önler ve karaciğerin detoksifikasyon işlevini destekler" şeklinde açıklama yaptı.