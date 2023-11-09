Karaciğer şişkinliğini indiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer şişkinliğini indiren asparagus otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Karaciğer şişkinliğini indiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer şişkinliğini indiren asparagus otu dikkatlerden kaçmadı.

ASPARAGUS OTU NEDİR?

Zambakgiller familyasından; çalı veya yarı çalı halinde odunsu, çoğu sarılıcı, bazı türleri de otsu olan Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde yeti en bir bitkidir. Yaprakları pul gibi ve almaşık dizilişlidir.

Çiçekleri küçüktür. Renkleri ye ilimsi veya beyazdır. Meyveleri üzümsüdür. 150 kadar türü vardır.

Tıbbi kuşkonmaz Trakya ve Doğu Anadolu'da yabani olarak yetişir. Çiçekleri sarımsı yeşildir. Meyvesi kırmızıdır. Kök ve rizomlarında ekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve C vitaminleri vardır.

Hekimlikte toprakta sürünen gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılır. İlkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

ASPARAGUS OTUNUN FAYDALARI

-Kalp hastalıklarından doğan ödemleri giderir.

-İdrar söktürür. İdrar yollarını temizler.

-Sinirleri kuvvetlendirir.

-Kanı temizler.

-Karaciğer ve böbreklerin muntazam çalışmasını sağlar.

-Karaciğer şişkinliğini indirir.

-Dalak hastalıklarında faydalıdır.

-Zihin yorgunluğunu giderir.

-Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı olur.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-El ve ayaklarda görünen şişkinlikleri indirir.

ASPARAGUS OTU NASIL KULLANILIR?

Bel soğukluğu böbrek ve mesanem iltihabı olanlarla, çok sinirli kimselerin kullanmaması gerekir.
Kuşkonmazı haşlayarak ya da buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Eğer kuşkonmazı haşlayarak tüketecekseniz tencereye dik olarak koymalısınız. Çünkü sapı ile uçlarının pişme süresi aynı olmayacaktır. Hatta bir kavanoz içinde bile tencereye yerleştirebilirsiniz.

İlgili Haberler
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek Teknoloji
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü Magazin
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı Gündem
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı Gündem
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması Ekonomi
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması