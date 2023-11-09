Karaciğer şişkinliğini indiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer şişkinliğini indiren asparagus otu dikkatlerden kaçmadı.

ASPARAGUS OTU NEDİR?

Zambakgiller familyasından; çalı veya yarı çalı halinde odunsu, çoğu sarılıcı, bazı türleri de otsu olan Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde yeti en bir bitkidir. Yaprakları pul gibi ve almaşık dizilişlidir.

Çiçekleri küçüktür. Renkleri ye ilimsi veya beyazdır. Meyveleri üzümsüdür. 150 kadar türü vardır.

Tıbbi kuşkonmaz Trakya ve Doğu Anadolu'da yabani olarak yetişir. Çiçekleri sarımsı yeşildir. Meyvesi kırmızıdır. Kök ve rizomlarında ekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve C vitaminleri vardır.

Hekimlikte toprakta sürünen gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılır. İlkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

ASPARAGUS OTUNUN FAYDALARI

-Kalp hastalıklarından doğan ödemleri giderir.

-İdrar söktürür. İdrar yollarını temizler.

-Sinirleri kuvvetlendirir.

-Kanı temizler.

-Karaciğer ve böbreklerin muntazam çalışmasını sağlar.

-Karaciğer şişkinliğini indirir.

-Dalak hastalıklarında faydalıdır.

-Zihin yorgunluğunu giderir.

-Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı olur.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-El ve ayaklarda görünen şişkinlikleri indirir.

ASPARAGUS OTU NASIL KULLANILIR?

Bel soğukluğu böbrek ve mesanem iltihabı olanlarla, çok sinirli kimselerin kullanmaması gerekir.

Kuşkonmazı haşlayarak ya da buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Eğer kuşkonmazı haşlayarak tüketecekseniz tencereye dik olarak koymalısınız. Çünkü sapı ile uçlarının pişme süresi aynı olmayacaktır. Hatta bir kavanoz içinde bile tencereye yerleştirebilirsiniz.

