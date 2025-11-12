Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarının kadim baharatı sumak (Rhus coriaria L.), üzerinde yürütülen kapsamlı bilimsel çalışmalar sonucunda beklenenin ötesinde sağlık faydaları taşıdığı kanıtlandı. Baharatın, özellikle karaciğer fonksiyonlarını destekleyici ve bağırsak sistemini düzenleyici etkileri, uluslararası bilim çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Uzmanlar, günde bir kaşık sumak meyvesinin suya eklenip kaynatılarak tüketilmesinin, bu faydaları ortaya çıkardığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KARACİĞERDEKİ YENİLENMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Sumak, içeriğindeki yüksek miktarda polifenol ve antioksidan bileşenler sayesinde, vücuttaki oksidatif stres ve inflamasyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bu durum, doğrudan karaciğer sağlığını etkiledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen ve ResearchGate platformunda yayımlanan klinik çalışmalar, sumak takviyesinin non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olan hastalar üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışmaların sonuçları, sumak tüketen gruplarda karaciğer enzimlerinde ve karaciğer fibrozisinde (sertleşme) belirgin bir azalma görüldüğünü ortaya koydu.

Önde gelen beslenme bilimcilerinden Dr. Michael Greger, sumak gibi baharatların antioksidan gücüne dikkat çekti. Dr. Greger, baharatların vücuttaki DNA hasarına karşı koruma sağlama potansiyelinden bahsetti ve sumak da dahil olmak üzere antioksidan açısından zengin gıdaların düzenli tüketiminin önemini vurguladı.

BAĞIRSAKLARI 'MOTOR' GİBİ ÇALIŞTIRAN MEKANİZMA

Sumak meyvesinin geleneksel olarak ishal tedavisinde kullanılması, onun sindirim sistemi üzerindeki etkilerini uzun zamandır gösteriyordu. Modern araştırmalar, bu etkinin ardındaki bilimsel mekanizmaları aydınlattı.

Journal of Medicinal Food'da yayımlanan bir makale, sumak meyvesinin kabuğunun yüksek lif içeriğine sahip olduğunu ve bunun bağırsak hareketliliğini desteklediğini ortaya koydu. Ayrıca, sumağın içerdiği tanninler gibi bileşenler, bağırsaklardaki zararlı bakterilerin üremesini engelleme potansiyeli taşıyor. Mikrobiyal dengeyi destekleyerek sindirim sisteminin daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Integratif tıp alanında uluslararası bir otorite olarak bilinen Dr. Andrew Weil, beslenmenin inflamasyon üzerindeki etkilerine odaklandı. Dr. Weil, anti-inflamatuar özelliklere sahip gıdaların tüketilmesinin önemini vurgularken, sumak gibi doğal ürünlerin antioksidan kapasitelerinin genel vücut sağlığı, dolayısıyla bağırsak ve karaciğer fonksiyonları için kilit rol oynadığını kaydetti.

KULLANIMI BASİT BİR ŞİFA YÖNTEMİ

Araştırmacılar, bu faydalara ulaşmak için sumak meyvesinin basit bir yöntemle tüketilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, günde bir çay kaşığı (yaklaşık 2 gram) öğütülmüş sumak meyvesinin bir bardak suya eklenerek kaynatılması ve ılıdıktan sonra süzülerek içilmesinin faydalı olacağını bildirdi. Bu uygulamanın, özellikle metabolik sendrom ve buna bağlı karaciğer sorunları olan bireyler için destekleyici bir yöntem olabileceği kaydedildi.