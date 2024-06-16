Karadeniz 16 yaşındaki çocuğu yuttu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen 5 kişilik Kolcu Ailesi Çorum'dan Akçakoca'ya geldi. Sabah saatlerinde dalgalı denize rağmen aile yüzmeye başladı. Bir süre sonra ailenin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar yardımlarına koştu.

4 kişi denizden kurtarırken, 16 yaşındaki İbrahim Kolcu ise kayboldu. Kolcu'yu arama çalışmaları sürüyor.

Aileyi kurtaranlar arasında yer alan Burak Buldu, “Sabah saatlerinde deniz dalgalıydı. Aileyi uyarmak için bir arkadaşımla yanlarına giderken imdat çığlıklarını duyduk. 5 kişilik aileden 4'ü kurtardık. Çocuğu göremedik. Bu dalgalı havalarda kimsenin denize girmesini istemiyoruz, uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.w

Çayağzı sahiline gelen arama kurtarma ekipleri dron ile havadan arama çalışmalarına devam ederken, su altı ekipleri de denizden çalışmalarını sürdürüyor. Ailenin acılı bekleşi ise sürüyor.