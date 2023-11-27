Karadeniz'deki fırtına Sinop'a köpük yağdırdı. Görenler 'kar mı yağıyor' dedi

Sinop'a köpük yağdı...Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı. Deniz kenarında toplanan köpükler fırtınanın etkisiyle havaya uçuştu. Görenler kar mı yağıyor sorusunu birbirine sordu.

KAYNAK: AA
Karadeniz'deki fırtına Sinop'a köpük yağdırdı. Görenler 'kar mı yağıyor' dedi

Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı.Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin kuzey sahillerinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı.
Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.Sert esen rüzgarla birlikte havalanan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, sahil bandına yakın bölgedeki araçların üzerinde üzerine yağdı.Bu arada Sinop Valiliğince vatandaşlardan kentte devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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