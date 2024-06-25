Karaman’da narkotik operasyonu: 3 gözaltı

Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan açıklamaya göre, O.Ü., V.Y. ve E.Z. adlı bireyler, uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engelleme amacı güden bir operasyonda yakalandı.

Zanlıların içinde bulunduğu otomobilde yapılan detaylı aramalarda, 112 gram ağırlığında bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddesi bulunarak el konuldu. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.