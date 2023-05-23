Karanfilçiçeği neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfilçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

KARANFİLÇİÇEĞİ NEDİR?

İkiçenekliler sınıfının, karanfilgiller familyasından; karşılıklı ensiz sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı, 300 kadar çeşidi bulunan, otsu bir süs bitkisidir.

Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok tanınan türü çiçek karanfilidir. Çok hoş kokuludur. Yapraklarından şurup yapılır.

KARANFİLÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-Ateş düşürür, terletir.

-İştah açar.

-Mide üşütmesinden doğan şikayetleri giderir.

-Dağkaranfilinin çiçekleri balla karıtırılıp yenirse, iktidarsızlığı giderir.

-Karanfil çiçeğinin en önemli faydası, öksürük kesici olduğu söylenebilir.

-Balgamı söktüren karanfil çiçeği, çayının tüketilmesiyle öksürüğü keser.

-Akne ve sivilceleri temizler.

-Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

-Strese ve yorgunluğa iyi gelir.

-Hafızayı güçlendirir.

-Özellikle akciğer kanserinin ilk evrelerinde etkilidir.

KARANFİL KULLANIM ALANLARI

Karanfil, tatlı, reçel, ev yapımı meyve suları ve kompostolarda baharat olarak kullanılıyor. Karanfil tomurcukları bitkisel çaylara ekleniyor. Toz haline getirilip ise diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde de kullanılıyor.

Günde bir-iki tane karanfil çiğnemek içeriğinde yüksek oranda bulunan demir, protein, fosfor, kalsiyum, karbonhidrat ve A, C vitaminlerinden faydalanmayı sağlıyor.

Kurutulmuş karanfiller buharla damıtılarak yağı çıkartılıyor ve sağlıktan kozmetiğe kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılabiliyor.