Karar alındı! Artık ücretsiz olmayacak

Kurban Bayramı süresince, sıcak yaz günlerini değerlendiren vatandaşlar, Büyükada'da yoğunluğa neden oldu. Şehir Hatları'nın ücretsiz gerçekleştirdiği vapur seferleri, bazı yolcuların ayakta ve yerlerde seyahat etmesine sahne oldu. Öte yandan, Adalar Belediyesi'nin Meclis toplantısı, Başkan Akpolat'ın önderliğinde Burgazada'da bir kafe ortamında gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında Özel Güvenlik İzin Belgesi, resmi protokoller, ücretlendirme tarifeleri, ücret transferleri ve bütçe yönetimi uygulamaları yer aldı.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Belediye Meclisi toplantısının sona ermesinin ardından, Başkan Akpolat ve diğer meclis üyeleri, izleyici vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarına ve önerilerine kulak verdiler. Adalar bölgesinde yaşanan minibüs kriziyle ilgili olarak Akpolat, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve sorunların mantıklı çözümlerle aşılabileceğini ifade etti. Protesto eylemlerine saygı duyduğunu belirten Akpolat, insanların düşüncelerini özgürce ifade etme haklarını desteklediğini, ancak aşırı hakaret içeren davranışların hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini vurguladı.

"BAYRAM SEFERLERİ, ADALAR MUAF TUTULARAK YAPILACAK"

Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı. Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum. İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak" şeklinde konuştu.