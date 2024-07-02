Karar alındı! Artık ücretsiz olmayacak

Kaynak: AA
Karar alındı! Artık ücretsiz olmayacak

İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bayram dönemlerinde şehrin diğer ilçelerinde gerçekleştirilen ücretsiz ulaşım uygulamasının Adalar için artık geçerli olmayacağını duyurdu.

Kurban Bayramı süresince, sıcak yaz günlerini değerlendiren vatandaşlar, Büyükada'da yoğunluğa neden oldu. Şehir Hatları'nın ücretsiz gerçekleştirdiği vapur seferleri, bazı yolcuların ayakta ve yerlerde seyahat etmesine sahne oldu. Öte yandan, Adalar Belediyesi'nin Meclis toplantısı, Başkan Akpolat'ın önderliğinde Burgazada'da bir kafe ortamında gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında Özel Güvenlik İzin Belgesi, resmi protokoller, ücretlendirme tarifeleri, ücret transferleri ve bütçe yönetimi uygulamaları yer aldı.

1311501-885156537.jpeg

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Belediye Meclisi toplantısının sona ermesinin ardından, Başkan Akpolat ve diğer meclis üyeleri, izleyici vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarına ve önerilerine kulak verdiler. Adalar bölgesinde yaşanan minibüs kriziyle ilgili olarak Akpolat, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve sorunların mantıklı çözümlerle aşılabileceğini ifade etti. Protesto eylemlerine saygı duyduğunu belirten Akpolat, insanların düşüncelerini özgürce ifade etme haklarını desteklediğini, ancak aşırı hakaret içeren davranışların hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini vurguladı.

"BAYRAM SEFERLERİ, ADALAR MUAF TUTULARAK YAPILACAK"

Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı. Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum. İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Severek tüketilen üründe skandal hata! Raflardan apar topar toplanıyor
Armağan Çağlayan'ın tek cümlelik asgari ücret yanıtı viral oldu
Yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı
Kayıp profesörün cesedi elleri ayakları bağlı şekilde bulundu
Ivan Kupala Bayramı'nı sürgünde kutladılar
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor
Son Haberler
Habib Nurmagomedov'un hesaplarına el konuldu Spor
Habib Nurmagomedov'un hesaplarına el konuldu
Meclis’teki tüm partileri bir araya getiren gezi! Bebek katili Öcalan’ın yeğeni bile var Gündem
Meclis’teki tüm partileri bir araya getiren gezi! Bebek katili Öcalan’ın yeğeni bile var
Aracın çarpmasıyla 5 metrelik ağaçta asılı kaldı Yerel Haberler
Aracın çarpmasıyla 5 metrelik ağaçta asılı kaldı
Diyarbakır’da orman yangını Yerel Haberler
Diyarbakır’da orman yangını
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni bakanlara mesaj Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni bakanlara mesaj
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama Gündem
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama