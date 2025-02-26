Karda mahsur kalan hastalara ilginç çözüm!

Kastamonu'da iki haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle yüzlerce köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köylere ulaşımın sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Çatalzeytin ilçesinde yolu ulaşıma kapanan Piri köyü Saydaş Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın biten ilaçları ise ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından dron ile ulaştırılabildi.

İlaçları biten bir vatandaş, köyün eski muhtarı Harun Atalay'dan yardım istedi. Harun Atalay, köyün yolu ulaşıma kapalı olması sebebiyle başka bir köyde yaşayan arkadaşı Hikmet Aydın'dan yardım istedi. Hikmet Aydın, kendisinden talep edilen ilaçları ilçe merkezinden temin ederek köye götürmeye çalıştı.

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Yolun kapalı olması sebebiyle köye ulaşamadı. İlginç bir çözüm bulan Aydın, ilaçların bulunduğu poşeti yanındaki drona bağladı. Dronu uçuran Aydın, ilaçları köyde kendisini bekleyen vatandaşlara ulaştırdı.

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Drondan ipi keserek ilaçlarını alan vatandaş, dronun kamerasına el sallayarak teşekkür etti.

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"5,5 kilometrelik yolu dron ile aşarak arkadaşımızın ilaçlarını kendisine gönderdik"

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Aydın, "Köylerimizde kar kalınlığı malumunuz üzere 2 metreyi bulan yerlerimiz var. Eski köy muhtarımız Harun Atalay'ın talebi üzerine köyde ilacı biten vatandaşımıza aracımızla ilk olarak gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık.

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Uluşamadığımız için yaklaşık 5,5 kilometrelik yeri de dron ile aşarak ilaçları kendisine gönderdik. Bu sayede hasta amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırmış olduk. Yollarımız kapalıdır.

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Burada traktörle de olsa belli bir yere de g​​​​​​​idebiliyoruz. Fakat Piri köyü Saydaş Mahallesi'nin yolları ulaşıma kapalıdır. Biz de dron ile amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırdık. Mutluyuz, vatandaşımıza yardımcı olmak bizler için güzeldi" dedi.

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