Kardeşinin katil olmasına engel olurken ölümüne neden oldu! O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Kardeşinin katil olmasına engel olurken ölümüne neden oldu! O anlar kamerada

Sancaktepe'de kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığı iddia edilen Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, Ali K.'yı ofise çağırdı. Rıdvan Akdoğan, Ali K.'ye yumruk atmasının ardından silahla bacağından vurdu. Yasin Akdoğan ise kardeşini koridora çıkartırken Rıdvan'ın tekrar hamle yapması ile elindeki silahla kendisini vurdu.

Sancaktepe'deki bir ofiste 12 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Ali K. isimli şahsın, iki kardeş olan Rıdvan ve Yasin Akdoğan tarafından kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini iddia etti.

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Bu durumun farkına varan kardeşler, Ali K.'yi konuşmak üzere ofise çağırdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, Ali K. ofise girdiği esnada, Rıdvan Akdoğan'ın ona silah doğrulttuğu ve ardından şiddet uyguladığı görülüyor. Yasin Akdoğan'ın arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı sırada, Rıdvan Akdoğan'ın Ali K.'ye ateş açtığı ve daha sonra başına vurduğu kaydedildi. Çıkan arbedede, Rıdvan Akdoğan'ın silahını ateşlemesi sonucu kendisi de yaralandı.

Olay yerine intikal eden acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Rıdvan Akdoğan'ın ölümünün ardından gözaltına alınan Yasin Akdoğan, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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