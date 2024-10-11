Karısının sığındığı eve molotof attı

Kaynak: İHA
Karısının sığındığı eve molotof attı

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan kadın dehşeti yaşadı. Koca ve erkek kardeşi kayınbabasının evine molotoflu saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye görüntülenirken koca ve kardeşi gözaltına alındı.

Olay merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman Göğebakan’ın evine geldi.

Duruma sinirlenen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

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Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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