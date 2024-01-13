KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

T.C.

KARS

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/206 Esas

DAVALI : MELTEM ÖZTÜRKLER

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Meltem Öztürkler ile taşınmazların diğer malikleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davalı Hakan Başbozkurtadına tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz ara kararı uyarınca dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kars ili, merkez ilçesi, Dikme Köyü 134 ada 205 parsel (ifrazdan önce 167 parsel) nolu 2.967,17 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı için, kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescili ve yol olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin102.260,50 TL olacağı şeklinde bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 08/02/2024 günü saat: 10:05''de, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 03/01/2024