Karsan'dan büyük başarı

E-JEST modeliyle Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olan Karsan, 2021'de 4. Seviye sürücüsüz otobüsü Autonomous e-ATAK'ı tanıttmıştı. Firma sürdürülebilir bir gelecek ve şehirlerin doğal kaynaklarını koruma amacıyla ürettiği ikinci elektrikli aracı e-ATAK'ın üretimine 2019'da başladığını duyurmuştu.

Tam elektrikli tahrik ve 4. Seviye otonom sürüş teknolojisiyle teçhiz edilmiş e-ATAK, tam şarj ile 300 km menzile sahip ve tanımlanmış rotalarda insan faktörüne ihtiyaç duymadan, yol ve çevre şartlarını algılayarak güvenle yol alabilme becerisine sahip.

2022’den bu yana Norveç’in Stavanger kentinde yolcu taşımacılığı yapan e-ATAK, İskandinav ülkelerinde büyük bir taleple karşılaştı.