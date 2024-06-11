Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan trafik kazasında, karşı şeride geçen bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Bilge Bahar Başgöz (28) yaralandı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 13.00 sularında gerçekleşen kaza, Nilüfer istikametine seyreden Bilge Bahar Başgöz'ün kullandığı 55 BJ 040 plakalı otomobilin kontrolünden çıkarak refüjü aşmasıyla başladı.

Karşı şeride geçen otomobil, aynı anda Yıldırım istikametine ilerleyen Tuncay Özbay'ın yönetimindeki 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Başgöz, olayı kaydeden bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı sürücü, durumu iyi olmasına rağmen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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