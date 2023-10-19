Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde yüksek tepeler beyaza büründü

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.
Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.
Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.