Karşıyaka Başkanı fikir değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karşıyaka Başkanı fikir değiştirdi

İkinci kez Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı seçilen İlker Ergüllü görevinden istifa etmişti. Ergüllü bu kararından vazgeçti

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık 2024'te gerçekleşen olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkanlık koltuğuna oturup yaklaşık 1 aylık süreç sonunda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetim kuruluna istifa edeceğini ileten Başkan İlker Ergüllü'nün taraftar temsilcilerinin görevde kalması yönündeki çağrısının ardından kararından vazgeçtiği öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

TRİBÜN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Tribün liderleri, "Karşıyaka taraftarı sizin başkanlığınıza değer veriyor, samimiyetinize inanıyor. Maddi manevi gücünüzün uzun yıllar bu kulübe çok ama çok faydalı olacağını biliyor. Bu sene futbol takımının şampiyon olmasının sizin başkanlığınızda gerçekleşmesini istiyor. Kısaca bu taraftar sizi seviyor ve Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığını hiçbir koşulda bırakmanızı istemiyor" açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından Başkan Ergüllü'nün görevini sürdürme kararı aldığı bildirildi. Başkan Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde kulüpte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

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