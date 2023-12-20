Kars'ta araçlara halılı, battaniyeli soğuk önlemi

Kaynak: İHA
Kars'ta araçlara halılı, battaniyeli soğuk önlemi
Soğukların etkili olduğu Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Kars’ta, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye serdi. Kars caddelerinde üzerleri örtülü araçlar ise soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanmaya karşı araç sahipleri araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.

Cadde ve sokaklara park edilen araçlarının üzerindeki battaniye, halı ve kilimler kameralara yansıdı. Kars’ta soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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