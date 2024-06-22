Kars'ta öğrencilerin "Sınıfımızın Enleri" çalışması beğeni topladı

Kars'ta bir okulda öğrencilerin hazırladığı "sınıfımızın enleri" başlıklı video, sosyal medyada viral oldu. Öğrencilerin kendi aralarında belirledikleri sınıfın en çalışkanı, en zekisi, en güzeli, en mavişi ve en muhtarı gibi kategoriler, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Videoda, her kategoride seçilen öğrenciler tanıtılırken, samimi ve neşeli anlar yaşandı. En çalışkan, en zeki, en güzel, en maviş olarak adlandırılan öğrencilerin video çekilirken gözlerindeki heyecan dikkat çekti.

"En muhtar" kategorisinde seçilen öğrenci ise, kombiniyle görenlerin kalbini fethetti.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı. Kullanıcılar, videodaki öğrencilerin samimiyetine ve yaratıcılığına hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı.

Kars'taki bu okulda öğrencilerin yaratıcılığıyla hazırlanan "sınıfımızın enleri" videosu, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve pozitif geri dönüşler aldı.