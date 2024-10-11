Kars’ta sonbahar güzelliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta sonbahar güzelliği

Kentte sararan ve dökülmeye başlayan ağaç yaprakları sonbaharın güzelliklerini ortaya çıkardı.

Kars'ta ağaçların yaprak dökümü başladı.

Kentte sararan ve dökülmeye başlayan ağaç yaprakları sonbaharın güzelliklerini ortaya çıkardı.

Ekim ayı ile birlikte sararmayla başlayan yaprakların dökümü, rüzgarında etkisiyle kaldırımların üzerlerinde, park ve bahçeler de savrulması renkli görüntüler oluşturuyor.

Kentte cadde ve sokak kaldırımlarına sararıp düşen ağaç yapraklarının temizlenmesi ise belediye temizlik işleri ekiplerine kalıyor.

Ayrıca sonbaharın bütün renklerini içerisinde barındıran Kars'ta sonbaharla ile birlikte havalarda iyice soğumaya başladı.

Kars’ta sonbahar güzelliği

Kars’ta sonbahar güzelliği

Kars’ta sonbahar güzelliği

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