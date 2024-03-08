Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kars merkez ve bağlı Akbaba köyünde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda 2 farklı adresten; toplamda 52,1 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 42 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlu şarjörü, 31 adet uzun namlu fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 11 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 3 şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 33 yaşındaki M.İ. tutuklandı.