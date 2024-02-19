Kars’ta vatandaşlar dolmuş ücretlerine tepki gösterdi

Kaynak: İHA
Kars’ta vatandaşlar dolmuş ücretlerine tepki gösterdi
Kars’ta vatandaşlar, dolmuş ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.

Kars’ta dolmuş ücretlerine yapılan zammın ardından vatandaşlar zam kararına tepki gösterdi.

Toplu taşımacıların yaptıkları zamların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden vatandaşlar, Kars’ta daha önce 9 lira olan şehir içi öğrenci taşıma ücreti 13 liraya, 14 lira olan taşıma ücreti ise 20 liraya çıkarılmasını eleştirdi.

Ücretlere yapılan zammın gözden geçirilmesini talep eden vatandaşlar, “20 lira Kars gibi küçük şehirde çok fazla, insanların maddi gücü ortada günde 1 kere çarşıya gelen ve akşam evine dönen bir aile 120 lira ödemek zorunda kalacak. Aya vurduğunuz zaman bunun altında kimse kalkamaz. Dolmuşçular aldıkları karar tekrar gözden geçirmelidir” ifadelerini kullandı.
Şehrin en uzak noktasının Sanayi sitesi olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Sanayi sitesi en uzak nokta, yaklaşık 8-10 kilometre 1 dolmuş 20 kişi alıyor. 20’de dönerken alıyor. Yaklaşık 40 kişi, bir seferden dolmuşçu 800 lira kazanıyor. Bunu gün içerisine yayarsanız ortaya çok büyük bir meblağ çıkıyor. Alınan kararın gerçekten bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz valimizin bu sorunu çözeceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, komşu illerdeki dolmuş ücretlerinin Ağrı’da tam 7 lira, öğrenci 5 lira, Iğdır’da tam 15 lira, öğrenci 8 lira ve Ardahan’da tam 15 lira olduğu öğrenildi. Komşu illerdeki dolmuş fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, Kars’ın 20 lirayla başı çektiği ifade edildi.

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