Kars'tan ayrıldı! İl yapıldıktan sonra en gözde şehir oldu

ulusalpost.com'daki bilgilere göre; Eskiden Kars'a bağlı bir ilçe olan Iğdır, şimdilerde Türkiye'nin en gözde illerinden biri haline geldi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızları arasına girmeyi başaran Iğdır, hızla büyüyen kentlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Iğdır'ın bu yükselişinde coğrafi konumu, verimli tarım arazileri ve sınır ticareti gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Kent, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini değerlendirerek ekonomik anlamda önemli adımlar atmıştır. Ayrıca, kültürel çeşitliliği ve tarihi dokusuyla da ziyaretçilerine zengin bir deneyim sunmaktadır.

1934 yılında Kars iline bağlı ilçe olan Iğdır 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da Kars ili’nden ayrılarak Türkiye’nin 76. ili olmuştur. 3 ilçe, 3 belde ve 163 köyden oluşur. Aynı kanunla Karakoyunlu beldesi de “İlçe” statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca İlçeleriyle birlikte Iğdır İline bağlanmıştır. TBMM’ye her seçimde 2 delege göndermektedir.

Azerbaycan (Nahcıvan), İran ve Ermenistan sınır komşularıdır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

igdir.bel.tr sitesindeki bilgilere göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Türkiye'nin en doğusunda yer alan bir ildir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum - Kars Bölümü'nde yer almaktadır.

Iğdır Hakkında Bilmeniz Gereken Diğer Belgeler

intstudent.igdir.edu.tr sitesindeki bilgilere göre; Iğdır, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İl, tarihi, kültürel özellikleri, ekonomisi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. İşte Iğdır ilini uzunca tanıtan birkaç önemli bilgi:

Coğrafya ve Konum:

Yerel Konum: Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alır. Ermenistan ve Azerbaycan ile sınırlıdır. Nahçıvan'a ise sınır komşusudur.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alır. Ermenistan ve Azerbaycan ile sınırlıdır. Nahçıvan'a ise sınır komşusudur. Toprak Yapısı: Genel topografyası düz olup, tarım için uygun bir arazi yapısına sahiptir. Aras Nehri, il sınırları içinden geçer.

Nüfus ve İlçeler:

Merkez ve İlçeler: Iğdır şehri, ilin merkezi konumundadır. İl, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca olmak üzere toplam üç ilçeden oluşur.

Iğdır şehri, ilin merkezi konumundadır. İl, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca olmak üzere toplam üç ilçeden oluşur. Nüfus: Iğdır nüfusu genellikle diğer büyük şehirlerden daha küçüktür ve genel olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayalıdır.

Tarih ve Kültür:

Tarihi Zenginlik: Iğdır, tarihi açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik dönemlerden itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Persler ve Roma İmparatorluğu gibi medeniyetler bu bölgede etkili olmuştur.

Iğdır, tarihi açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik dönemlerden itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Persler ve Roma İmparatorluğu gibi medeniyetler bu bölgede etkili olmuştur. Kültürel Miras: Iğdır, kültürel açıdan çeşitli miraslara ev sahipliği yapar. Bu, geleneksel el sanatları, halk oyunları ve özel günlerdeki festivallerle kendini gösterir.

Ekonomi:

Tarım ve Hayvancılık: Iğdır ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Buğday, pamuk, şeker pancarı gibi ürünler tarımın temelini oluşturur. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da önemlidir.

Iğdır ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Buğday, pamuk, şeker pancarı gibi ürünler tarımın temelini oluşturur. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da önemlidir. Sınır Ticareti: Iğdır, sınır şehri olması nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan ile ticaretin yapıldığı önemli bir noktadır.

Turistik ve Doğal Alanlar:

Ağrı Dağı Manzarası: Iğdır, Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulmuştur ve bu dağın muazzam manzarası ile ziyaretçileri büyüler.

Iğdır, Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulmuştur ve bu dağın muazzam manzarası ile ziyaretçileri büyüler. Kalecik Kalesi ve Anıt Mezar: Tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Kalecik Kalesi ve Anıt Mezar bulunmaktadır. Bu alanlar, geçmişin izlerini taşıyan önemli yapıtlardır.

Ulaşım:

Kara Yolu: Iğdır, kara yolu ile ulaşım açısından önemli bir konumda bulunur. Sınıra yakın olması nedeniyle uluslararası taşımacılık için stratejik bir geçiş noktasıdır.

Iğdır, kara yolu ile ulaşım açısından önemli bir konumda bulunur. Sınıra yakın olması nedeniyle uluslararası taşımacılık için stratejik bir geçiş noktasıdır. Hava Ulaşımı: Iğdır'a en yakın havaalanı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'dır.

Iğdır, tarihi, kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri ve tarım potansiyeli ile bölgesel bir öneme sahiptir.