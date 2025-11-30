Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

JOTA SILVA 11 ÇIKTIĞI İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta ilk kez bir maça 11'de başlayan Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, 41'inci dakikada takımı öne geçiren golü kaydederek Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.

EL BILAL TOURE FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maça santrfor olarak başlayan ancak Tammy Abraham'ın oyuna girmesiyle kanat forvet rolüne geri dönen El Bilal Toure ise 71'de ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

CENGİZ ÜNDER PENALTIYI ASİSTLE TELAFİ ETTİ

Sergen Yalçın'ın üzerinde ısrar ettiği milli yıldız Cengiz Ünder ise Toure'nin golünde asist yaparak ikinci yarıda maç 1-0'ken kaçırdığı penaltıyı telafi etti.

Her ne kadar penaltı vuruşunda Grbic'i geçemese de etkili bir performans sergileyerek galibiyette rol oynayan Cengiz Ünder, ligde 3 maç üst üste gol katkısı (1 gol, 2 asist) sağladı.