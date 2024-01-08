Kartalın drone avladığı anlar kameraya yansıdı

Erzincan’da Munzur Dağları'nda doğal yaşamı görüntülemek isteyen Meriç Yeter isimli vatandaş, dağ keçilerini drone yardımı ile görüntüledi.

Meriç Yeter'in karlı ve kayalık arazide dağ keçilerini drone ile görüntülediği esnada uzak mesafelerden hızlı bir şekilde gelen bir kartal kadrajda belirdi.

Hızla gelen kartal bir anda droneyi avladı. Kartalın droneyi avladığı anlar, kameraya anbean yansıdı.

Kartalın saldırdığı drone hızla yere düşerken, bölgede birkaç gün boyunca droneyi bulmak için arama yapılsa da drone bulunamadı.