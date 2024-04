KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 / 00:01

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2012/439 Esas

KARAR NO : 2018/545

HAKİM : Emre TÜRKEL 194786

KATİP : Mevlüt SADEBIYIK 168101

DAVACI : BAYRAM USTAER - 10315679822Gökçeören Köyü Baldıraz MahallesiKaş/ ANTALYA

VEKİLİ : Av. ÖZLEM AKÖREN - Menteşe Mah.Şehitler Cad.21/2 İş Bankası Üstü Kalkan Kaş/ ANTALYA

DAVALI : GÜLLÜ ABDULLAYEVA USTAER -Vişne Cad. 3. Cadde Makro Centre Karşısı Emel Sultan Villaları No:22 Zekeriya Köy Sarıyer/ İSTANBUL

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 14/12/2012

KARAR TARİHİ : 17/10/2018

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 15/11/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından mahkememize sunulan 14/12/2012 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı eşinin Azerbaycan uyruklu olduğunu, Türkiye'de bulunan akrabaları aracılığı ile tanışıp görücü usulü evlendiklerini, evliliklerinin hemen akabinde dil ve kültür farklılığı ortaya çıktığını ve davalının kendisiyle evlenmesinin başka amaçlarla olduğu kanısına vardığını, kendisi ile anlaşamadığını, beraber ikamet ettikleri adresten 3 ay kadar birlikte olduktan sonra kendisini bırakarak gittiğini ve bir daha geriye dönmediğini, yaptığı araştırmalar neticesinde davalının kendisi ile evliliğinin aile kurma amaçlı olmadığını, Türkiye'de ikamet izni alabilmek amacıyla olduğunu, bunun resmi makamlarca tespit edildiğini ve davalının oturma iznin iptal edildiğini, evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığını belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini mahkememizden talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi davalı tarafa Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla tebliğ edilmiştir.

Mahkememizin 17/10/2018 tarihli celsesinde dinlenen tanıklardan;

Davacı Tanığı Bayram Bayır beyanında; " Ben davacı Bayram Ustaer'i köylüm olması sebebiyle tanırım. Bayram Ustaer 2012 yılında Güllü Abdullayeva isimli bayanla evlenmişti. Taraflar evlendikten sonra oturma izni için 3 defa ben taraflarla birlikte Kemer Yabancılar Şubesine gittim. İlk ikisinde oturma izni verilmemişti. Üçünçü kez gitmemizde davalıya oturma izni verildi. Oturma izni verildikten 1 hafta 10 gün sonra ise davalı davacıyı terk etti. Davalı Bayram Ustaer'e Azerbaycana ailemi görmeye gidecem diyerek, 5.000 TL kadar da para alarak gitti. Daha da geri dönmedi. Taraflar o tarihten itibaren ayrı yaşamaktadırlar. " şeklide beyanda bulunmuştur.

Davacı Tanığı Ömer Zorlu beyanında; " Ben davacıyı komşum olması sebebiyle tanırım. Davacı Bayram Ustaer azerbaycan uyruklu davalı ile 2012 yılında evlenmişti. Evlendikten çok kısa süre sonra davalı, davacıyı terk etti. Bir daha da geri dönmedi. Davalı yabancı uyruklu olduğundan Türkiye'de oturma izni alabilmek için davacı ile evlendi. Oturma izni aldıktan sonra ise Bayram Ustaer'den bir miktar da para alarak Azerbaycan'a annemi babamı ziyarete gidiyorum diyerek gitti. O tarihten itibarende bir daha dönmedi. Taraflar o günden beri ayrı yaşamaktadırlar. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davalı tarafa, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerekli tebligatlar yapılmış mahal mahkemesine sunmuş olduğu dilekçe ve vermiş olduğu beyanda, davacı ile evlendikten bir müddet sonra ayrıldıklarını, boşanmayı kabul ettiğine dair beyanda bulunmuştur.

Toplanan deliller, taraf ve tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacı ile davalının 04.07.2012 tarihinde evlendiği, tarafların kısa süreli birlikteliklerinden sonra davalının davacıyı terk ederek Azerbeycan'a gittiği tarafların o tarihten sonra bir araya gelemediği, her iki tarafın da boşanmayı kabul ettiği, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü gerektiği, bu raddede tarafları tekrar birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün görülmemesi ve evliliğin devamında taraflar ve toplum açısından korunacak menfaat kalmadığı anlaşıldığından boşanma davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ İLE, Antalya İli, Kaş İlçesi, Gökçeören Köyü/Mah, Cilt No:27 Hane No:56 Bsn:64'de nüfusa kayıtlı Fevzi ve Ayşe oğlu 01/01/1974 Kaş doğumlu 10315679822 T.C kimlik numaralı BAYRAM USTAER ile Azerbaycan uyruklu 17/04/1987 doğumlu Rza kızı GÜLLÜ ABDULLAYEVA'nın TMK'nun 166. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Alınması gerekli 35,90-TL harçtan peşin olarak alınan 21,15TL harcın mahsubu ile 14,75-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesap edilen 2.180,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 21,15-TL peşin harç, 400,00 TL bilirkişi ücreti, 370,30 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 791,45 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine,

5-Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünce ilgilisine iadesine Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 17/10/2018