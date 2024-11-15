Bilecik’te et reyonlarında denetim yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te et reyonlarında denetim yapıldı

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri il genelinde bulunan et ve et ürünü satışı yapan esnafları denetledi. İşyeri temizliği, et ve et ürünlerinin saklama ve muhafaza şartlarını kontrol eden zabıta, şartları eksik olan bazı esnafı uyardı.

Halkın sağlığı için görevini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları denetimlerde birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde başta kasaplarda ruhsat, evrak kontrolünün yanı sıra; satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. İşyeri genel temizliği ile birlikte et ve ürünlerin saklanma ve muhafaza şartlarını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Kasap ve et reyonlarında denetim yapıldı

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları ve bu konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini belirtti.

Kasap ve et reyonlarında denetim yapıldı

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