'Kassam Tugayları'nın 'gölge adamı' öldürüldü'. İsrail basınından bomba iddia

İsrail basını Hareetz, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda Hamas'ın askeri gücü İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in sağ kolu Mervan İsa'nın öldürüldüğünü iddia etti. Hareetz, İsrail ordusunun Mervan İsa'nın ölümünü teyit etmeye çalıştığını da belirtti.

Jerusalem Post gazetesi de İsrail ordusunun, ‘Gölge Adam’ lakaplı İsa’ya yönelik saldırı dün düzenlenmesine rağmen, konu hakkında yayın iznini bu sabah verdi.

“HAMAS’IN 4 NUMARASI ORTADAN KALDIRILDI”

Mervan İsa, İsrail'in en çok aradığı isimler arasında yer alırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Hamas'ın 4 numarasının ortadan kaldırıldığını, 3, 2 ve 1 numaraların da yolda olduğunu" ifade etti.

Netanyahu,"Hepsi ölümün çocukları; hepsine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

MERVAN İSA KİMDİR?

İsa, gençlik yıllarında, Hamas'a katıldı. İsa, güçlü görüntüsüyle diğer örgüt mensupları arasında öne çıktı. Aynı zamanda iyi bir basketbolcu olan İsa, ‘Filistinli Komando’ lakabını aldı.

Fakat, 1987 yılında Hamas hareketine katılmak suçlamasıyla İsrail tarafından tutuklandığı için spor hayatına devam edemedi. Ardından 1997 tarihinde Filistin yönetimi tarafından gözaltına alındı. ve 2000’de Mescid-i Aksa İntifadası’nın patlak vermesine kadar serbest bırakılmadı.

İsa, Filistin yönetimi hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra, Kassam Tugayları’nın yarı askeri hücrelerden organize bir askeri yapıya dönüştürülmesinde, askeri hiyerarşiye göre taburlar ve birimler oluşturmada çok önemli bir rol oynadı. Hamas'ta öne çıkan rolü nedeniyle özellikle İkinci İntifada’dan sonra İsrail'in hedefi haline geldi.

Mart 2023’ tarihinde İsa, Mescid-i Aksa’ya müdahale edilmesi halinde "Bölgede deprem yaşanacağı" uyarısında bulunmuştu.