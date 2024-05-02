KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

T.C.

KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, satış ilanına, artırmaya ilişkin şartlara ve bilirkişi raporlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Cebrail Mahallesi 157 ada 2 parsel sayılı, Bahçeli ahşap ev ve samanlık vasıflı taşınmaz.

Adresi : Cebrail Mahallesi, Şehitler Sokak, No:7 Merkez/Kastamonu

Yüzölçümü : 328,91 m2

İmar Durumu : KUDEP in kat izni ve proje onayına bağlı olmak üzere bitişik nizam Hmax 6,50 m mevcut yapı alanı ile sokak ve yapılaşma hattı korunarak K-2 konut yapılaşma şartlı, tescilli tarihi eser nitelikli taşınmazdır.

Kıymeti : 4.127.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Eski Eserdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

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